Riva-1 Teknesi 6200 Adet Çöp Topladı

Oda ve dernek ekibi ile birlikte görev aldığından bu yana deniz turizmi kaynaklarının değerlendirilmesinde sürdürülebilirliğin ve devamlılığın gereklerinin yerine getirilmesine vurgu yapan Orhan Dinç, bu kapsamda, deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nun destekleri ile RİVA – 1 Katı Atık Alım Teknesini teknelerden katı atıklarını almak üzere ücretsiz hizmete kazandırdı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube sponsorluğunda ve TURMEPA – Deniz Temiz Derneği, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde faaliyetlerine devam eden RİVA-1 teknesi cennet koylarımızdaki teknelerden sadece 2020 yaz sezonunda 6200 adet çöp topladı. Hizmete başladığı 2019 yılından bu yana da toplamda 11.200 adet çöp torbası aldı.

Her bireyin üzerine düşeni yapması gerektiğini ve faaliyetlerin sürdürülebilirliği için özverili olmamız gerektiğinin altını çizen Dinç, “Katı Atık Alım teknemiz RİVA-1 ile ücretsiz hizmet vermeye devam ederken, bu süreçte hem Muğla Büyükşehir Belediyemiz hem de Bodrum Belediyemiz ve TURMEPA- Deniz Temiz Derneği ile beraber Teknelerden Sıvı Atık Alımı için proje çalışmaları yürüttü. Farkındalık yaratacak projelerle Bodrum’a ses getireceğiz. Mart 2020 tarihi itibari ile Covid-19 salgını sebebiyle pandeminin patlak vermesi piyasayı olumsuz etkilediği gibi denizdeki birçok sektörümüz bu durumdan zarar gördü. Yoğun çalışmalarla üyelerimizin bu dönemde her daim yanlarındayız” dedi.

Tüm bunlarla beraber 2020 yılında salgının getirisi olan online, uzaktan erişim ile toplantı ve eğitimlere devam ettiklerini belirten Başkan Dinç, Eylül’de yapılan “Uluslararası Kıyı Temizliği” kampanyasına da değindi. Dinç, “Geçmiş yıllara oranla mesafeli ve tedbirli bir şekilde düzenlenen bu etkinlikte slogan herkesin evinin önünü temizlemesiydi. Kıyılarda yapılan temizliklerimizde yine hijyen, mesafe kurallarını baz alarak sadece Bitez – Adaboğazı kıyı şeridinde 100 adet çöp torbasıyla katı atık toplayan İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi TURMEPA – Deniz Temiz Derneği Bodrum Şubesi ile bu etkinlikte de iş birliği içindeydi. Bu etkinlik hem dünyada hem de Türkiye’n in kıyıya şeridi olan birçok il ve ilçesinde gerçekleşti” diye konuştu.

Belirli şartlara uymadan kullanılan bütün kaynakların tükenmeye mahkum olduğunu vurgulayan Dinç, “ Bunun bilinci ile çıktığımız yolda yapmamız gerekenlerin farkındayız ve biliyoruz ki bu güzelliklerin gelecek nesillere aktarılması en önemli görevlerimizden biri. Her açıdan cennet denebilecek bir bölgedeyiz ve bunu korumalıyız.” dedi.

Vira Haber