Kıyı Emniyetine 12 Personel Alınacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 personel istihdam edecek.
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, söz konusu personel daimi işçi statüsünde alınacak. Deniz trafik operatörü unvanıyla görevlendirilecek personel İstanbul'da görev yapacak. Başvurular, 9 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek.
12 personelin alımına ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yer alıyor.
Vira Haber
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Etiketler : Kıyı Emniyeti, İşçi, Resmi Gazete
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