İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Kıyı Emniyetine 12 Personel Alınacak
Kıyı Emniyetine 12 Personel Alınacak

Kıyı Emniyetine 12 Personel Alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 personel istihdam edecek.

A+A-

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, söz konusu personel daimi işçi statüsünde alınacak. Deniz trafik operatörü unvanıyla görevlendirilecek personel İstanbul'da görev yapacak. Başvurular, 9 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek.

12 personelin alımına ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yer alıyor.

 

Vira Haber 

Bu haber toplam 85 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.