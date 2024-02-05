Kıyı Emniyetine 12 Personel Alınacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, söz konusu personel daimi işçi statüsünde alınacak. Deniz trafik operatörü unvanıyla görevlendirilecek personel İstanbul'da görev yapacak. Başvurular, 9 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek.

12 personelin alımına ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yer alıyor.

Vira Haber