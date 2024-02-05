MIP-5 Göreve Başladı

Sanmar Tersaneleri, Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olan Mersin Uluslararası Limanı’na beşinci römorkörü de teslim etti.

Sanmar’da inşa edilen ve BOĞAÇAY LIX olarak anılan römorkör limanda MIP-5 adıyla hizmet verecek. Çok amaçlı Boğaçay sınıfı römorkör, Sanmar’a özel RAmparts 2400-SX MKll tasarımına dayanıyor.

24.4 metre uzunluk, 12 metre genişlik ve 5.5 metre drafta sahip olan römorkör, IMO Tier III Çevre Koruma Emisyon standartlarını tam olarak karşılıyor.

75 ton çekiş gücüne sahip römorkörün tasarımı, gelişmiş makine otomasyonu ile elleçleme görevlerinde yüksek verimliliği sağlamayı amaçlıyor. Römorkörde FiFi-1 yangın söndürme sistemi de bulunuyor.

Sanmar Tersaneleri Ticari Direktörü Rüçhan Çıvgın, MIP-5’in daha çevreci römorkörler sunma çabalarının zirvesini temsil ettiğini söyledi.