Kıyı Emniyeti’nin hesapları ibra edildi

TBMM KİT Komisyonunda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yılı hesapları ibra edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz, yaptığı konuşmada, kuruluşun 1997'den bu yana deniz emniyetine esas görevlerini yerine getirirken kendisine tevdi edilen ilave sistem ve işletmeler ile hizmet çeşitliliğini artırdığını belirterek amacın deniz emniyeti ve seyir güvenliğini arttırmak olduğunu söyledi.

Seyir emniyeti bakımından 487 sabit deniz feneri, 125'i yüzer şamandıra olmak üzere toplam 612 seyir yardımcısı, 35 adet deniz haberleşme (VHF, MF, HF, Navteks) istasyonu bulunduğunu ifade eden Deniz, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri kapsamındaki istasyonlar hakkında bilgi verdi.

Deniz, toplam 2 bin 254 personelin olduğunu aktararak 150 de güvenlik ve temizlik alanında çalışan personel bulunduğunu söyledi.

"Geminin kara kutusu çözüldü"

CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazasının İstanbul'da yaşayanların can ve mal güvenliğini ön plana çıkardığını dile getirerek kaza haberinin Genel Müdürlüğe ulaştığı andan itibaren kaza yerine ulaşma şansının olup olmadığını sordu. Köprülü, "Oraya ulaşma şansımız yoksa o zaman Sayıştay, köprü ayaklarına 'yer tahsisi yapın' diyor." diye konuştu.

Genel Müdür Deniz de kazanın olmasından 4 dakika sonra römorkörlerin kaza yerine ulaştığına dikkati çekerek römorkörlerin geminin diğer tarafının kıyıya çarpmasının önlediğini vurguladı. Deniz, gemi kazasına ilişkin operasyonun yönetilmesi konusunda tüm sürecin içinde olduklarının altını çizdi.

Kaza yapan gemideki kara kutunun çözümlemesinin yapıldığını anlatan Deniz, çözümlerin yakın zamanda ilgili yerlere sunulacağını, istenilirse Komisyon Başkanlığına da sunulabileceğini vurguladı.

Deniz, kazanın gemideki 5 numaralı silindirin kaverinin çatlaması sonucunda soğutma suyunun eksilmesi nedeniyle hararetin yükselmesi dolayısıyla makinenin çözülmesinden kaynaklandığını söyledi.

Söz konusu kazanın yaşandığı sırada İstanbul Boğazı'na giren ve 80 bin ton yakıt taşıyan bir tankerin geri çevrildiğine işaret eden Deniz, böylece boğazda yaşanabilecek büyük bir felaketin önlendiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin hesapları ibra edildi.

Vira Haber