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Vira Spor Kulübü Haliç’te küreklere asıldı

Vira Spor Kulübü Haliç’te küreklere asıldı

İstanbul'un Altın Boynuz'u olarak anılan Haliç, sabahın ilk ışıklarıyla çok sayıda amatör ve profesyonel kürekçileri ağırlıyor

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İstanbul'un Altın Boynuz'u olarak anılan Haliç'te, birçok kürek ve yelken spor kulübü faaliyet gösteriyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla kulüplerin bünyesinde toplanan amatör ve profesyonel sporcular, Haliç'te kürek antrenmanlarını sürdürürken, bir yandan da eğlenceli vakit geçiriyor.

Haliç'te yer alan Vira Spor Kulübü Antrenörü Yalçın Özcan, yaklaşık 4 yıldır Haliç'te faaliyet gösterdiklerini belirterek, bu spora yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Hem hobi hem de performans amaçlı çalışmalar yaptıklarını kaydeden Özcan, ''Şu an 20'ye yakın genç, 40 kadar da yetişkin sporcumuz var. Biz ekiplerimizle federasyona ait yarışlara katılıyoruz. Haliç ve çevresinde oldukça fazla üniversite kulüpleri ve bizim gibi deniz kürek kulüpleri var. 5 üniversite takımı bulunuyor'' şeklinde konuştu.

Kürek sporunu, 7'den 70'e her yaştaki bireyin yapabileceğini ifade eden Özcan, şöyle devam etti:

''Özellikle İstanbul'da, Haliç'te son günlerde herkes tarafından kürek sporu tercih ediliyor. Vücudun bütün kaslarını çalıştırıyor. Hem bireysel hem de takım halinde yapılabiliyor. Son dönemde şirketler buna eğilmeye başladı. Şirketler arası müsabakalar yapılmaya başlandı. Yıllardır kürek dalında Galatasaray ve Fenerbahçe rekabeti de üst düzeyde. Haliç'te her gün tekne sayısı artıyor. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kürek sporuna yönelik bir tesisi de yapılıyor. Küreğe her isteyen başlayabilir."

Kürek sporunun geçmiş yıllarda pahalı olduğunu ancak maliyetin nispeten düştüğünü anlatan Özcan, "Bu eğitim yaklaşık 400 lira civarında. Eğitimden sonra aylık ödemeler ile devam edilebiliyor. Eminim bu sporu yapan herkes mutlu olacak.'' diye konuştu.

Yalçın Özcan, yaklaşık 8 saatlik bir eğitimin ardından suya inilebileceğini de vurguladı.

Sporcular, ısınmak için yaptıkları koşu ve jimnastik hareketlerinin ardından kürek teknelerine binerek antrenman yapıyor.

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Vira Haber

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