Suudi Arabistan, İspanya'dan savaş gemisi alacak

Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed Bin Selman, Fransa'nın ardından İspanya'yı ziyaret etti. İlk olarak Kral Felipe tarafından kabul edilen Bin Selman, daha sonra heyeti ile Başbakan Mariano Rajoy ve Savunma Bakanı Maria Dolores Cospedal ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

İspanya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ziyarette savunma alanında mutabakat beyannamesinin yanı sıra hava taşımacılığı, kültür, bilim, istihdam gibi değişik alanlarda anlaşmalar imzalandığı kaydedildi.

Resmi haber ajansı EFE'ye göre, heyetler arası toplantıya Suudi Arabistan'a değeri 2 milyar avroyu bulan 5 Avante 2200 tipi savaş gemisi satmak ve bu ülkede bir donanma üssü inşa etmek isteyen Navantia şirketinin Esteban Garcia Vilasanchez de katıldı.

Haberde, savaş gemilerinin inşasının Cadiz kentinde yapılacağı, aynı zamanda anlaşmanın Suudi donanmasının eğitilmesini de içerdiği belirtildi.

İspanya şirketleri, Bin Selman'ın açıkladığı "2030 vizyonu" kapsamındaki projelerle de ilgileniyor.

İnsan hakları kuruluşları ise Madrid'den, Yemen'e yönelik saldırıda kullanılabilecek savaş gemilerinin satılmamasını istedi.

Bin Selman, İspanya'dan önce Mısır, ABD ve İngiltere'yi ziyaret etmişti.

İLİŞKİLER ESKİYE DAYANIYOR

2017 verilerine göre, yıllık 5.5 milyar euro ile İspanya'nın Orta Doğu coğrafyasındaki en büyük ticari ortağı Suudi Arabistan.

Enerji alanındaki işlerin yanı sıra başta kutsal şehirler Mekke ve Medine'yi birbirine bağlayan Haramain Hızlı Tren projesi ve Riyad metrosu işlerini İspanyol şirket ve konsorsiyumlar kazanmıştı.

İki ülkenin kraliyet aileleri de uzun süredir yakın ilişkiler içerisinde. Kral Felipe'nin babası Juan Carlos, Suudi Arabistan'ın 1982 ve 2005 yılları arasındaki lideri Kral Fahd ve kardeşi, mevcut lider Kral Selman ile iyi ilişkiler içerisindeydi.

İspanya, Yemen krizinde Suudi Arabistan'ın yanında yer alırken Muhammed Bin Selman'ın ziyareti öncesinde pek çok sivil toplum örgütü söz konusu savaş gemisi anlaşmasının yapılmaması için eylemler düzenliyordu.

Vira Haber