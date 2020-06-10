Kıyılarda Alkol Kullanımına Yasak Geldi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, aldığı karar sonrasında sahillerdeki işletme, büfe ve sosyal tesislerde alkol satışı, ikramı ve servisi yasaklandı.
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Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20 Mayıs tarihli olağanüstü toplantısında İznik, Orhangazi, Karacabey, Gemlik ve Mudanya ilçeleri için alınan karara sebep olarak “toplumun sosyal hayatı ve huzuru” denildi.
Restoran ve lokanta gibi sabit işyerlerine yönelik genel yasaklamanın bulunmadığı karar, mecliste oybirliği sonrasında kabul edildi.
Vira Haber
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