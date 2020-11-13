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Kıyıya Vuran 120 Balina Kurtarıldı

Kıyıya Vuran 120 Balina Kurtarıldı

Sri Lanka'da kıyıya vuran balinalar yerel balıkçılar tarafından kurtarıldı.

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Sri Lanka’nın başkenti Colombo’nın güneybatı kıyılarında, 130'a yakın balina karaya vurdu. Sri Lankalılar koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan 24 saatlik sokağa çıkma yasağına aldırmadan olayın geçtiği sahile akın etti.

Yerel balıkçı Upul Ranjith, balinaları denize doğru ittiklerini ve daha önce hiç böyle bir şey olmadığını söyleyen Ranjith, “Neden olduğunu bilmiyorum, böyle bir şeyi ilk kez gördüm” dedi. Denizci Kaptan Indika de Silva, gece geç saatlere kadar yürütülen kurtarma operasyonu kapsamında yaklaşık 120 kadar balinayı kurtardıklarını açıklarken, balinalardan 4 tanesini kurtaramadıklarını söyledi.

Vira Haber

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