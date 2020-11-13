Yunan Tankeriyle Çarpışan Türk Balıkçı Teknesindeki 5 Kişinin Cenazesi Defnedildi

Karataş ilçesi açıklarında dün Yunanistan bayraklı tanker ile çarpışarak alabora olan Türk bayraklı balıkçı teknesinde yaşamını yitiren Metin Büten, Volkan Vural, Fevzi Yardımcı (30), Recep Yıldız (62) ve Suriye uyruklu Mohammad Laila'nın (32) cenazesi Karataş Devlet Hastanesi morgundan alınarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hayatını kaybeden balıkçılardan 20 yaşındaki Volkan Vural için Akbelen Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine annesi Fatma, babası Ahmet Vural ve yakınları katıldı.

Cenazede gözyaşı döken anne Vural, "4 gün önce sözlenmişti. Ayın 22'sinde nişanı vardı, her şeyi hazırdı." diye ağıt yaktı.

Genç balıkçının cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Hayatını kaybedenlerden Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız ve Mohammad Laila için Güneykent Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törende vefat edenlerin yakınları gözyaşı dökerek ağıt yaktı. Vefat eden Suriye uyruklu Mohammad Laila'nın nişanlı olduğu öğrenildi.

EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna getirilen Metin Büten'i, eşi Aşkım ve çocukları karşıladı.

Aşkım Büten, gazetecilere, eşini kaybettiği olay nedeniyle canının yandığını ifade ederek, "Balığa giderken 'Birkaç gün çalışmak için sefere çıkıp balık tutacağım ve geleceğim.' demişti. Bugün evlenme yıldönümümüz, yanıma gelecekti. '4 gün sonra kavuşacağız' diyerek gitmişti." diye konuştu.

Büten için Silifke Mezarlığı'nda düzenlenen törene, aile yakınları ve ilçe bazı protokol üyeleri katıldı.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Büten, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Vira Haber