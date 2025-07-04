Kıyıya Vuran Yunus Elbirliğiyle Denize Salındı
Mersin'de kıyıya vuran yunus sahildeki vatandaşlar ve görevliler tarafından tekrar denize salındı.
A+A-
Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi sınırlarında yer alan tatilcilerin uğrak yerlerinden Susanoğlu'nda kıyıya yunus vurdu. Kıyıdaki yunusu görenler önce şaşırıdı. Daha sonra tatilciler ve plajda bulunan görevliler çeşitli yerlerinde yaralar görünen yunusu tekrar denize göndermek için uğraş verdi. El birliğiyle yapılan çalışma ile yunus tekrar denizle buluşturuldu.
O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Vira Haber
Bu haber toplam 54 defa okunmuştur
Etiketler : Yunus, Akdeniz, Mersin, Silifke, Kıyıya vuran yunus
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.