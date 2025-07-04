Sarıyer Sahili Açıklarında Ceset Bulundu
Olay, saat 21.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy açıklarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, denizde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizde hareketsiz yatan şahsı kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde şahsın öldüğünü belirledi. İncelemenin ardından şahsın 60'lı yaşlarda olduğu tespit edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Vira Haber
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Etiketler : Sarıyer, Sarıyer Sahili, Ceset, Yeniköy
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