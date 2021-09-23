Kız Kulesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kız Kulesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin KEGM-3 botu tarafından yedeklendiği belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, teknenin Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

Kızkulesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina’ya emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/17XplHhu9K — KEGM (@kiyiemniyet) September 22, 2021

Vira Haber