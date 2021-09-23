Kınay, 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Geceye başta Kınay Yönetim Kurulu Başkanı Sina Kınay olmak üzere Kınay ortakları, Kınay yöneticileri ve Kınay Ailesi ile sektörün önde gelen isimleri katıldı.

75 Yıllık Bir Tarih, Kınay Belgeseli…

Gece, gazeteci Cüneyt Özdemir’in hazırladığı “Kınay” belgeselinin izlenmesiyle başladı. Belgeselde merhum Ali Rıza Kınay’ın “kimsenin hakkını yememek, herkesi mümkün mertebe memnun etmek” vizyonuyla 75 sene önce temellerini attığı Kınay’ın tarihsel gelişimi ve bu süreçte ülkemizde yaşananlar Hasan Kınay’ın anlatımıyla ekrana geldi.

İnsan, Anlam ve Gelecek…

Ardından Kınay Yönetim Kurulu Başkanı Sina Kınay, bir konuşma gerçekleştirdi. Sözlerine; “Denizi herkes görür, ufkundaki geleceği bazıları… Gemiyi herkes görür, ardındaki insanı bazıları… Taşınacak bir yükü, bir konteyneri herkes görür, “taşıdığı” anlamı bazıları… Bizimkisi, işte o “bazılarının” yolculuğu…” dizeleriyle başlayan Sina Kınay; “Dışarıdan yaptığımız işe öylece baktığınızda ilk anda A noktasından B noktasına bir şeyleri taşımak olarak görebilirsiniz. Oysa biz o A noktası ile o B noktasının arasına hayat diyoruz. O gemiyi insan için yüzdürüyor, o yükü insanlardaki anlamı için taşıyor, o denizin ardındaki geleceğe gidiyoruz. Bu, bizim yolculuğumuz...” dedi ve şunları dile getirdi:

“Sizlere rakamlardan değil Kınay’ın yüzünü döndüğü ve gücünü aldığı üç alandan; insan, anlam ve gelecekten bahsetmek istiyorum. Tüm insanlık için zorlu bir dönemin içinde olsak da bugün burada birlikteyiz. Kendimizi küresel bir pandeminin tam içinde bulduk, ilk kez 8 milyar insan aynı şeyden korkup aynı kaygıları yaşadık. Birlikte korkmak ve birlikte kaygılanmak, tam olarak Kınay’da mevcut olan şey… İnsanlardan oluşan kocaman bir organizmayız. Müşterilerimiz insan, çalışanlarımız insan… Kaygı duyuyoruz, korku yaşıyoruz. Amacımız hiç düşmediğimiz kusursuz bir yolculuk değil, tam tersine düşeyazdığında, tökezlediğinde kalkmayı bilmek. Amacımız, beraber kaygılanmak, korkuyu da paylaşmak, bir sonraki adımı bu paylaşım sayesinde beraber oluşturmak. Bu nedenle Kınay’ın 6 değeri kalite, müşteri, insan, adalet, yenilik, çevreden oluşur. Bu değerlerin her birinin temelinde insan oluşumuz yatar.”

Sina Kınay

Bizler, Anlam Mühendisleriyiz

Sina Kınay; “Bazen o taşıdığınız konteynerin içinde kavuşmak vardır, hayatı kolaylaştıracak yepyeni bir altyapının yapıtaşı vardır, mutluluk vardır, birinin hevesle veya merakla, uykuları kaçarak beklediği bir şey vardır. Bizim, taşıdıklarımıza bir mal gibi bakmamız, kılavuzu olduklarımızın sadece nakliyeden ibaret olduğunu düşünmemiz mümkün değil… Bizim işimiz Çıkış noktasındaki anlamı, son varış noktasındaki anlama dönüştürmek. Kendimizi “Anlam Mühendisleriz” olarak tanımlayabiliriz. Çünkü müşterilerimizle ve çalışanlarımızla kurduğumuz bağı işte bu anlam belirliyor” dedi.

Bilişsel Esneklik Çağındayız

“Değişim, sürekli hale geliyor. Bundan yıllar önce değişimin ayak seslerini duyarak gelecek olanı anlayabilecek, eğitimlerini alacak ve uyum sağlayacak o zaman dilimine sahiptik. Bugün buna sahip değiliz. Sürekli bir değişimin, sürekli bir gelişimin içindeyiz. Bu süreç her birimizi bilişsel esneklik çağına davet ediyor” diyen Kınay, şu tanımlamalara değindi: “Artık sürekli uyum sağlamaya çalışan, teknolojiyi yakalamaktan ziyade üreten ve esnek bir zihin yapısına sahip olduğumuz bu çağda Kınay olarak mantığımızı ‘Yarın aslında dündü’ şeklinde özetleyebiliriz. Dünümüz yarınımızı belirlemeli şeklinde düşünerek tüm vizyonumuzu, teknolojik adımlarımızı ve Ar – Ge çalışmalarımızı buraya yönlendirdik. Kendi sektöründe, Türkiye’de, dünyada yarını kuranlar arasında yer alıyoruz. İnsanı odağına alan, anlamı önceliklendiren ve teknolojiyi kullanan felsefemizin altında bu yatıyor.”

Sina Kınay ve Barış Dillioğlu

Kınay Yönetim Kurulu Başkanı Sina Kınay, konuşmasını; “Birlikte yürüdüğümüz her yolda istediğimiz şeye birlikte ulaşmamız mümkün. Çünkü biz, insan için, anlam yüklü geleceği bugünden kurmak için varız” diyerek bitirdi.

Belgesel ve konuşmanın ardından gece, Türkiye’nin saygın müzisyenlerinden Fatih Erkoç’un canlı performansıyla renklendi.

Vira Haber