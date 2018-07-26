"Kızıldeniz artık ABD için güvenli değil"

İran Genç Gazeteciler Kulübü'nün aktardığına göre "İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı" olarak da bilinen Süleymani, Hamedan kentindeki etkinlikte konuştu. "Bir asker olarak Trump'ın tehditlerine yanıt vermek benim görevim. Eğer o tehdit dilini kullanmak istiyorsa benimle konuşmalı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile değil" dedi.

"Kızıldeniz artık güvenli değil"

İran'da Arapça yayın yapan El Alem televizyonunun aktardığına göre Süleymani ayrıca ABD askerlerinin Kızıldeniz'deki varlığını eleştirdi. Süleymani, "Eskiden güvenli olan Kızıldeniz, ABD varlığı ile artık güvenli değil" diye konuştu. Kızıldeniz petrol tankerleri için dünyadaki en önemli ticaret yollarından biri konumunda.

"Biz şehitler ulusuyuz"

El Alem'in haberine göre Süleymani ayrıca "Trump bizim bir şehitler ulusu olduğumuzu ve onu beklediğimizi bilmeli" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hafta başında yaptığı açıklamada, nükleer uzlaşıdan imzasını çekerek ülkesine yönelik yaptırım politikası izleyen ABD yönetimini "Aslanın kuyruğuyla oynamayın" diyerek uyarmıştı.

ABD Başkanı Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani'ye hitaben "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın" ifadelerini kullanmıştı.

Vira Haber