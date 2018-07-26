ABD ile vergi krizi Anvers Limanı'nı da vurdu

Her yıl milyonlarca ton ürünün taşındığı limandan AB'den ABD'ye yapılan çelik ihracatının yarısı geçiyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çelik ithalatı için %25 ek vergi uygulanacağını bildirmesi endişe yarattı.

Limanın yöneticisi Wim Dillen'e göre yeni uygulanacak vergiler beklenmedik bir sonuç çıkardı: "Şaşırtıcı olarak, bu yılın ilk altı ayında geçen senenin ilk altı ayına göre daha fazla çelik ihraç ettik. Ama sanırım bu, şirketlerin gelecek için önlem alması ve ABD'deki stoklarını doldurmasıyla alakalı. Fakat eğer uzun süre böyle devam ederse, çok kötü sonuçlar verebilir."

Avrupa'da 20 bin kişi etkilenebilir

Avrupa'nın dört bir tarafından gelen tonlarca çelik Anvers Limanı'nda stoklanıyor. Liman görevlilerine göre Anvers, yüksek kalitede ürünler üzerine artık uzman olarak görüldüğü için ABD endüstrisi tarafından çok tutuluyor.

Limanı kullanan şirketlerden birisinin yöneticisi Dennis Verbeeck, "Bu terminalde ABD, Meksika ve Kanada'ya gönderilmek üzere her sene bir milyon tondan fazla çelik bobinleri stoklanıyor. ABD'ye gönderilecek çelik ürünlerinin yüklenmesinde her gün 150 ile 400 arasında kişi çalışıyor." diyerek, ek vergilerin bu insanların işlerini etkileyebileceğini belirtti.

ABD ile AB arasındaki vergi savaşlarından etkilenecekler sadece Anvers limanı çalışanları değil. Çelik sektörü temsilcilerine göre Avrupa genelinde 20 bin çalışan, ABD'ye yapılan çelik ihracatından doğrudan etkileniyor.

Türkiye'ye yansımaları olabilir

Anvers Limanı'nın göreceği zarar dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkileyebilir. Türkiye ile Anvers arasında her yıl 10 milyon tondan fazla ürün taşınıyor. Batı Avrupa limanları arasında Anvers, %63 pay ile Türkiye’nin en önemli partneri durumunda. İkinci sırada %9 payla Rotterdam (Hollanda) ve üçüncü sırada %8 payla Le Havre (Fransa) limanları geliyor.

Vira Haber