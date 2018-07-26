29 tersaneye 20 milyon dolar hibe

ABD Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik İdaresi (MARAD), Küçük Tersanelere Hibe Programı kapsamında 29 tersaneye 20 milyon dolardan fazla hibe yaptığını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanı Elaine L. Chao, bu hibelerin ülkenin küçük tersanelerine yapılan bir yatırım olduğunu ve Amerika’da çalışanlar için iyi işler yaratmaya yardımcı olacaklarını ifade etti.

ABD’deki küçük tersaneler hibe alabilmek için bin 200’den fazla çalışana sahip olması gerekiyor.

ABD denizcilik sektöründe önemli bir role sahip olan küçük tersaneler, ulusal ekonomiye katkı sağlar, ulusal güvenliği destekler. Ayrıca küçük yerlerde çalışan ailelere ekonomik katkıda bulunarak ekonomik kalkınmaya destek verir.

MARAD’ın Hibe Programı, 2008’den bu yana kadar 180’den fazla küçük tersaneye 183 milyon dolardan fazla hibe yaptı.

MARAD, Catalyst Marine Engineering’e 400 bin dolar, Master Boat Builder’a bir milyon 332 bin dolar, Marine Group Boat’a 392 bin dolar, Patti Marine Enterprise’a 449 milyon dolar, Glasstech Corporation’a 715 bin dolar, Pacific Shipyard’a 731 bin dolar, National Maintenance and Repair’e 217 bin dolar, James Marine’e bir milyon 125 bin dolar, Bollinger Shipyards’a 521 bin dolar, SCF Services’e 489 bin dolar, United States Marine’e 313 bin dolar ve Chesapeake Shipbuilding’e 492 bin dolar değerinde hibe yardımında bulundu.

Vira Haber