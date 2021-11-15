KKTC'den ayrılan yük gemisi Akdeniz'de mahsur kaldı

Akdeniz'de yolcu taşıyan Toros gemisinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gazimağusa limanından Mersin Silifke'de bulunan Taşucu limanına hareket eden Toros gemisi, olumsuz hava şartları nedeniyle Akdeniz açıklarında mahsur kaldı.



Hava şartlarından dolayı gemi personeli ve şirketin uyarılmasına rağmen yola çıkıldı. 70-80 civarında yolcusuyla birlikte saatlerce mahsur kalan gemi hava koşullarının düzelmesiyle birlikte Taşucu limanına yaklaştı.



Bu kez de liman yetkilileri tarafından limana uygun olmadığı gerekçesiyle yanaşmasına izin verilmeyen Toros gemisi mürettebatı ve yolcuları için yolculuk, 3 gün süren bir eziyete dönüştü.



Gemide mahsur kalan bir yolcu Ulusal Kanal'a ulaşarak durumu aktardı ve yaşadıkları mağduriyeti yansıtan görüntüleri paylaştı. Gemide bulunan yeni evli çiftler, askerden 1 haftalığına izin alan genç ve tüm yolcuların 3 günü Akdeniz açıklarındaki Toros gemisinde geçti.



Sonunda bir feribot eşliğinde Taşucu limanına yaklaştırılan gemiden yolcular tahliye edildi.



Gemide bulunan yolculara ulaştırma şirketi tarafından gönderilen mesajda özür dilendi ve ücretlerinin iadesi için IBAN ve rezervasyon numarası istendi.



- Gazimagusa-Tasucu seferi ile seyahat eden degerli yolcularimiz. Olumsuz hava kosullari ve Tasucu limani elverissiz sartlari nedeni ile seferimiz gecikmeli olarak tamamlanmistir. Oncelikle yasamis oldugunuz magduriyet icin hepinizden ayri ayri ozur diler, bilet ucretlerinizin tamami asagidaki bilgilerinizi whatsapp hattimiza gondermeniz akabinde iade edilecektir.

Vira Haber