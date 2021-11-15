Med Marine, Tasarım Merkezi Belgesi aldı
Bilişim Vadisi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirilen 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde Med Marine'e "Tasarım Merkezi Belgesi" verildi.
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8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Bilişim Vadisi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Zirveye, Med Marine Genel Müdürü Yıldız Bozkurt Özcan ile Tasarım Müdürü Fatih Uçak da katıldı.
Tasarım Merkezi çalışmalarına istinaden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tasarım Merkezi Belgesi’ni Med Marine Genel Müdürü Yıldız Bozkurt Özcan’a takdim etti.
Vira Haber
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Etiketler : med marine, tasarım merkezi, mustafa varank
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