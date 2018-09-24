Turizm ve Çevre Bakanlığı ve UKÜ Arkeoloji Kültürel Miras ve Konservasyon Merkezi ile ortak yürüteceği projeyle, KKTC’nin ilk su altı araştırma örgütü kuruluyor.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkedeki dalış alanlarının kurallarla belirleneceğini söyledi ve yapılan çalışmaların ardından Mağusa’ya bir sualtı müzesi kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Ataoğlu, KKTC’de sualtında bulunan arkeolojik değerler ve yakın tarihe ait kültür varlıklarına yönelik araştırma, belgeleme ve koruma çalışmalarının başlatıldığını da belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Arkeoloji Kültürel Miras ve Konservasyon Merkezi ile ortak yürütülecek olan bu projeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasularında ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bilimsel bir çalışma yapılmış olacak.

Sualtı kültürel mirasını belgeleme ve koruma çalışmaları çerçevesinde UKÜ Arkeoloji Kültürel Miras ve Konservasyon Merkezi Başkanı Doç. Dr. Müge Şevketoğlu başkanlığında arkeolog ve konservatörlerden oluşan bir ekip KKTC sualtı kültürel mirası arşivi adı altında araştırma sonuçlarını toplamaya başladı.

İLK ÇALIŞMA MAĞUSA’DA

Konuyla ilgili ilk çalışmalar Mağusa bölgesinde yapıldı. Burada yapılan çalışmalarda bir batık olmak üzere birçok gemi sığınağı ve iki liman potansiyeline sahip sualtında kalıntılar tespit edildi.

Buluntular, amforaların yanı sıra taş çapalar ve ahşap gemi kalıntıları, çeşitli seramik örnekleri, değirmen taşları ve dalga kıranlara ait kesme taşlar ve bakır külçe.

Ülkede sualtı buluntuların zenginliği, tüple denize dalma sporunun ve turizminin genişlemesi ve bu alanlara yapılan zararların ihbarlarının çoğalması üzerine harekete geçen Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü, KKTC’nin ilk sualtı araştırma örgütü kurulmasını kararlaştırdı.

EĞİTİM PROGRAMLARI

Bu çerçevede Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile sualtı arkeolojik kazı ve araştırmalarda görevlendirilecek uzman personel sayısı ile mevcut dalış bilen personelin niteliklerinin artırılması amacıyla bu yıldan itibaren iki kurum arasında imzalanacak protokoller çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitim programlarına 2019 yılında hız kazandırılması planlandı.

Kapasite geliştirme ve hizmet içi Sualtı eğitimi UKÜ tarafından Doç. Dr. Müge Şevketoğlu başkanlığında verilecek eğitim programında, sualtı çalışmalarında emniyet başta olmak üzere, ölçüm, belgeleme, fotoğraflama, tespit ve değerlendirme yanı sıra, kazı teknikleri ve arkeoloji etik kuralları konularında eğitim sunulacak.

Dört farklı seviyede olacak eğitimin bir ayağı da Türkiye’deki sualtı kazılarında ve Türkiye’de sualtında lider olan önemli merkezlerde gerçekleşecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, amaçlarının dalış sporunu kısıtlamak değil bu sporu yapanlara yasayı hatırlatarak cezasının ağır olduğu mesajını iletmek olduğunu vurguladı.

“HEDEF, SUALTI MÜZESİ”

Ataoğlu, UKÜ ve Turizm ve Çevre Bakanlığı ile ortak yapılan sualtı çalışmalarından elde edilen bulguların Kültür Varlıkları Bakım Onarım Merkezinde konservasyona tabii tutulduğunu ve ileriki aşamalarda çalışmaların devam ederek sonuçları ve eserleri ile Mağusa bölgesine bir sualtı müzesi kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Vira Haber