Rüzgar sörfünün şampiyonları belli oldu

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi koordinesinde Temmuz'da Ayvalık'ta, Ağustos'ta Dikili Çandarlı'da düzenlenen TYF-DTO Rüzgâr Sörfü Türkiye Ligi'nin üçüncü ayağı ve Türkiye Şampiyonası, Çeşme'de yapıldı. Yaklaşık 100 sörf sporcusun katıldığı yarışlar, büyük çekişmeye ve heyecana sahne oldu.

Üç gün süren yarışlar sonunda dereceye giren sporculara kupaları düzenlenen törenle verildi. Sporcular kupalarını İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Argun Gündüç, Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özfer Uralp, milli sörfçü Çağla Kubat, TYF Slalom Komitesi Üyeleri Soner Ölmez ve Talat Aşıkoğlu, Başhakem Eşref Uzun, DTO İzmir Şubesi Yetkilisi Utku Birkan'ın elinden aldı.

DÜNYA MARKASI OLACAK

Ödül töreninde konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Argun Gündüç, Rüzgâr Sörfü Türkiye Ligi ve Şampiyonası'nın kısa sürede marka olduğunu belirterek, "Rüzgâr sörfünde yarattığımız bu markayı daha da güçlendirerek uluslararası alana taşımayı hedefliyoruz. Bu markaya daha fazla değer katmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Organizasyona büyük destek veren Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun ve Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'a, sporcularımıza, ailelerine ve hakemlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmaya ev sahipliği yapan milli sörfçü Çağla Kubat ise, sörf sporunun fedakârlık istediğini belirterek, sporculara başarılar diledi. Kubat, rüzgâr sörfü sporuna destekleri için Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve belediyelere teşekkür etti.

ŞAMPİYONA KESİN SONUÇLARI

TYF-DTO Rüzgâr Sörfü Türkiye Şampiyonası'nda U15 Junior Kız kategorisinde Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü'nden Elif Ercan birinci, aynı kulüpten Aylin Özay ikinci, Lara Mey Yalçın üçüncü oldu.

U15 Junior Erkek kategorisinde Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü'nden Berke Özay birinci, ferdi yarışan Halil Özbey ikinci, Yeni Foça Windsurf Yelken Spor Kulübü'nden Ulaş Levent üçüncü oldu.

U17 Kız kategorisinde Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü sporcuları ilk üçü aldı. İpek Kaçan birinci, Elif Ercan ikinci ve Aylin Özay üçüncü oldu.

U17 Erkek kategorisinde Çeşmealtı Rüzgâr Sörfü Kulübü'nden Berk Özcan birinci, Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü'nden Sarp Önkahraman ikinci, Çeşmealtı Rüzgâr Sörfü Kulübü'nden Toprak Ege Hazer üçüncü oldu.

U20 Kız Kategorisi'nde Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü'nden Nazlı Deniz Ürenli birinci, Çeşmealtı Rüzgâr Sörfü Kulübü'nden Ayşe Su Aygüven ikinci, Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü'nden Ela Dönmez üçüncü oldu.

U20 Erkek Kategorisi'nde Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü'nden Ali Maga birinci, Aktif Rüzgâr Sörfü ve Doğa Spor Kulübü Derneği'nden Emir Gürsoy ikinci, Göztepe Spor Kulübü'nden Angeli Hacudi üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde Göztepe Spor Kulübü'nden Fulya Ünlü birinci, Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü'nden Çağla Kubat ikinci, Mimar Sinan Rüzgâr Spor Kulübü'nden Nimet Tülümen üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü'nden Jimmy Scot Diaz birinci, Çeşmealtı Rüzgârsörfü Kulübü'nden Erkan Morgan ikinci, Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü'nden Ali Maga üçüncü oldu.

Masterlar kategorisinde Göztepe Spor Kulübü'nden Tayfun Önür birinci, Çeşmealtı Rüzgârsörfü Kulübü'nden Özfer Uralp ikinci, Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü'nden Mehmet Talat Aşıkoğlu üçüncü oldu.

Vira Haber