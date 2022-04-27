KKTC’ye Gemi Trafik Gözetleme İstasyonu Kuruluyor
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ‘Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Türkiye ve KKTC arasında imzalanan ve resmi gazetede yayınlanan anlaşmaya göre, Dipkarpaz’daki Zafer Burnu’na ve Zeytinlik bölgesine (Gemi) Trafik Gözetleme İstasyonu kurulacak.
Türkiye ile KKTC arasında 14 Ocak 2021 tarihinde imzalanan ‘Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasası’na göre, Zafer Burnu ve Zeytinlik Burnu Feneri’ne Trafik Gözetleme İstasyonu kurulacak.
Aynı zamanda Zeytinlik bölgesinde yer alan deniz feneri, Gemi Trafik Gözetleme İstasyonu’na dönüştürülecek. Yasa, 11 Nisan 2022 tarihinde kabul edilmişti.
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Etiketler : kktc, gemi trafik gözetleme
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