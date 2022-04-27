TCG Nusret Liman Ziyaretlerine Yeniden Başlıyor
Çanakkale Deniz Savaşları'nın kahramanlarından, tarihin akışını değiştiren TCG Nusret Gemisi liman ziyaretlerime tekrar başlıyor.
Çanakkale Deniz Zaferi’nin Mimarı Nusret’in mirasını gelecek nesillere aktaran TCG Nusret, uzun bir aradan sonra tekrardan liman ziyaretlerine başlıyor. Uzun yıllardır bakım zamanları haricinde Çanakkale Deniz müzesine ait iskelede aborda olmuş vaziyette Türk Milletinin ziyaretine açık olan gemi, liman ziyaretlerinin ilk evresine başlayacak.
TCG Nusret ilk olarak 7 Mayıs Erdek’e yapacak ve Bandırma, Mudanya, Yalova, Gölcük, İstanbul, Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Ayvalık, Foça, Konak İzmir, Dikili, Burhaniye Balıkesir’in ardından 16 Haziran’da Çanakkale’ye dönecek.
TCG Nusret’in ziyaret edeceği limanlar
07 Mayıs Erdek
09 Mayıs Bandırma
11 Mayıs Mudanya
14 Mayıs Yalova
16 Mayıs Gölcük
19-20 Mayıs İstanbul
22 Mayıs Marmara Ereğlisi
24 Mayıs Tekirdağ
06 Haziran Ayvalık
09 Haziran Foça
11 Haziran Konak İzmir
12 Haziran Dikili
14 Haziran Burhaniye Balıkesir
16 Haziran Çanakkale’ye dönüş
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.