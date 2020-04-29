Knight Online Sevenler için Kopazar Fırsatları!

Knight online en sevilen oyunlar arasındadır. 2004 yılında piyasaya sürülen Knight Online, 3 farklı ırk seçeneğine, 8 farklı karaktere ve 4 sınıfa sahiptir. Fantastik bir dünyada geçen oyun tüm özellikleri ile Kopazar sitemizde! Oyun için özellik, gold bar (GB) ve item alabilir, satmak için ilan verebilirsiniz. Knight online Premium üyelik çeşitlerimizi hemen inceleyin ve oyunda güçlenin!

6 Farklı Knight Online Premium Paketi!

Knight Online Premium üyeliklerimiz 3 çeşittir:

1 aylık bronz Premium 1 aylık gold Premium 1 aylık Platinum Premium

Premium üyeleri Knight Online oyununda daha avantajlı birçok fırsat elde ederler. Üyelik ve alınan paket türüne göre oyun deneyiminizi bir üst noktaya taşıyın!

Premium satış sayfamız üzerinden siparişinizi verebilirsiniz. Kodunuz “Siparişlerim” sayfanızdan kullanılabilir olarak paylaşılacaktır.

Kodunuzu Power Up Store ya da oyunun resmi web sitesinde kullanabilir ve paketi yükleyebilirsiniz. Oyun sitemizde ücretsizdir; eklenti ve güncellemeler ile daha iyi oyun imkanları sunulmaktadır.

Knight Online İtem Nasıl Alınır?

Knight online item satışları için güvenli bir platform sağlıyoruz. Alıcı ve satıcılar alım-satımlarını Kopazar üzerinden yaptıkları için risk yoktur. Alıcı olan oyuncu ödemeyi Kopazar’a yapar ve itemi de platformumuzdan satın alır.

Bakiye yüklemesi yaptıktan sonra istediğiniz item için sipariş verin. Satış tamamlandığında satıcının cep telefonuna bilgi gönderilir. Satıcı bundan sonra canlı destek hattımız ile iletişime geçerek itemi bize teslim eder.

İtem ilanı vermek ise ücretsizdir. İlanlarınız Knight online item sayfasında yayınlanır.

Knight Online Cash ile Karakterlerinize Özellik Alın!

Knight online cash sistemi kanalıyla oyunda daha çok güçleneceksiniz! Oyun deneyiminizi daha da arttırmak ve keyfinizi katlamak için özellik satın alın!

Knight Online Cash Point seçenekleri oyun sayfasında listelenmiştir. Farklı fiyatları ve özellikleri inceleyebilirsiniz. 7/24 Knight Online Cash N Point satın almanız mümkündür. Sitemizden ürünlerinizi e-pin kodu olarak teslim alabilirsiniz.

Knight Online GB Satışları 2020

Knight Online gold bar satışlarımız için bakiye yükleyip, siparişinizi gold bar sayfamız üzerinden verin. GB size oyun içinde teslim edilmektedir. Siparişinizi verdikten sonra 5-10 dakika içinde teslimat noktasında gold barınızı alabilirsiniz. Teslimat noktasında bulunduktan sonra sipariş vermeye özen gösterin.

www.kopazar.com linkine tıklayın ve hesabınızı oluşturun. Sitemizde sabah 09.30- gece 00.30 saatleri arası canlı destek hattı açıktır.