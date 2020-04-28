Freight Forwarding Genel Müdürü Tülin Doğan Vira Haber'in Canlı Yayın Konuğu Oldu

Vira Haber, Koronavirüs günlerinde denizcilik sektörünün nabzını tutan Instagram Canlı Yayın serisine devam ediyor.

Bugünkü Konuğumuz Freight Forwarding Genel Müdürü Tülin Doğan oldu. Tülin Doğan, Kılıç Group'un koronavirüs salgını karşısında aldığı tedbirleri anlatırken, limanların ve liman içi lojistik hizmetlerinin koronavirüsten nasıl etkilendiğini, koronavirüs sonrası sektörel bazda nelerin değişebileceğini anlattı.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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