Tedavi Sonrası Caretta Caretta’nın Denizle Buluşması

Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nın yakınlarındaki Boğaz mevkisinde bir teknenin pervanesinin çarpması nedeniyle yaralanan, 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından tedaviye altına alındı.

Merkezde 4 ay tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan deniz kaplumbağası, yapılan törenle doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Vira Haber