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Tedavi Sonrası Caretta Caretta’nın Denizle Buluşması

Tedavi Sonrası Caretta Caretta’nın Denizle Buluşması

Muğla'da, tekne pervanesinin çarpması sonucu yaralanan caretta caretta, 4 ay tedavi gördükten sonra denize bırakıldı.

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Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nın yakınlarındaki Boğaz mevkisinde bir teknenin pervanesinin çarpması nedeniyle yaralanan, 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından tedaviye altına alındı.

Merkezde 4 ay tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan deniz kaplumbağası, yapılan törenle doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

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Vira Haber

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