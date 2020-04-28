Tedavi Sonrası Caretta Caretta’nın Denizle Buluşması
Muğla'da, tekne pervanesinin çarpması sonucu yaralanan caretta caretta, 4 ay tedavi gördükten sonra denize bırakıldı.
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Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nın yakınlarındaki Boğaz mevkisinde bir teknenin pervanesinin çarpması nedeniyle yaralanan, 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından tedaviye altına alındı.
Merkezde 4 ay tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan deniz kaplumbağası, yapılan törenle doğal yaşam alanına geri bırakıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Caretta Caretta, Deniz, Muğla
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