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Denizde İnsanlık Dramı Bitmiyor

Denizde İnsanlık Dramı Bitmiyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı.

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Karaada açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bodrum açıklarındaki aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye uyruklu 13 sığınmacı, güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Vira Haber

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