O İlimizde İlginç Deniz Manzarası
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, denizin renginin zaman zaman turuncu renk olmasına sebep oldu.
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Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi, vatandaşları şaşırttı. Denizdeki bu renk değişimi aynı zamanda çok güzel manzara oluşturdu.
Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması, her yıl mart ve nisan aylarında yaşanıyor.
Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı belirtiliyor.
Vira Haber
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