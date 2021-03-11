Kocaeli'de Feribottan Denize Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Yalova'ya gitmek üzere Eskihisar Vapur İskelesi'nden feribota binen Fahrettin Keskin (55), feribot hareket ettikten bir süre sonra denize düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine özel bir şirkete ait kılavuz tekne sevk edildi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla sudan çıkarılan Keskin, Eskihisar iskelesinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Keskin'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Vira Haber