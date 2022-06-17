Kocaeli'de Geminin Ambarına Düşen İşçi Yaralandı

Körfez İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir limanda demirli gemide çalışan Mehmet Fatih Kurt, henüz belirlenemeyen nedenle ambar bölümüne düştü.

Olay yerine gelen ekipler Kurt'u bir saatlik çalışmanın ardından ambardan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kurt'un yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.