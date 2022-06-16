Ever Given İçin Tazminat Taleblerinin 2 Milyar Doları Aşacacağı Tahmin Ediliyor

Geçen yıl Mart ayında kanalın altı gün boyunca tıkalı kalması içinde bulunduğumuz yüzyılda deniz taşımacılığının en yüksek profilli kazası olarak tarihe geçti. Gemi, Süveyş Kanalı İdaresi ve gemi sahibi Shoei Kisen Kaisha ile olayın tazminatı gerçekleştirilen görüşmeler süresince üç ay boyunca Mısır sularında kalmıştı. Temmuz ayında serbest bırakıldıktan sonra gemi, kanaldan geçerek kapsamlı onarımların yapıldığı kuzey Çin'e dönmeden önce, çok gecikmiş kargoları boşaltarak yavaş yavaş kuzey Avrupa'ya doğru yol aldı.

Splash247'nin haberine göre SCOR'da deniz ve enerji reasürans sorumlusu Sylvain Gauden, karaya oturmanın genel etkilerine bakan yeni bir raporda, "Ever Given isimli dev geminin karaya oturması, dünyaya ekonomik sistemimizin gizli gerçekliğini gösterdi.'' ifadelerini kullandı.

Gauden, kum fırtınası, zayıf görüş, güçlü bir güney rüzgarı ve bazı yanlış iletişimlerin bir araya gelerek Ever Given'in dar kanalda yapacağı manevrayı imkansız hale getirdiğini açıklayarak; ''Kum fırtınası ve rüzgar potansiyel olarak küresel boyutlarda bir trajediye neden olabiliyor. Bu, ekonomik ve sosyal modellerimizin kırılganlığını gösteriyor.'' dedi.

Toplamda, dünyanın en büyük reasürörlerinden biri olan SCOR, toplamda 400 kadar geminin bloke edildiğini ve bir dizi başka geminin bölgeden tamamen kaçınmaya ve Ümit Burnu üzerinden daha uzun rotayı seçmeye karar verdiğini tahmin ediyor. SCOR'un küresel denizcilik ve taşımacılık başkanı Gregory Delaisse; “Reasürörler olarak potansiyel risklerimizi ölçmemiz gerekiyor. Konteyner gemileri büyüyor, ancak aynı zamanda konteyner sıkıntısı da var. Bu, bazı nakliyecilerin kargolarını yetersiz dökme yük gemilerinde taşıtmasına yol açıyor.” dedi.

SCOR, Ever Given için gelen iddia v talepleri çözmenin daha uzun yıllar alacağını söyleyerek; "Reasürörler, 2 milyar doları aşan tazminat taleplerinin büyük kısmını karşılamak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

