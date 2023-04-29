Kocaeli'de Pelikanın Midesinden Yarım Litrelik Pet Şişe Çıktı

Kartepe ilçesindeki Ormanya'da engelli kuşlar için hazırlanan "Pelikan Adası"ndaki bir pelikan, alana atılan yarım litrelik pet şişeyi yiyecek sanarak yuttu.

Ormaya'da görevli veteriner hekim tarafından pet şişe pelikanın midesinden çıkarıldı.

Doğal yaşam parkının sosyal medya hesabından, "Lütfen daha duyarlı olalım, kurallara uyalım. Maalesef doğada birçok yaban hayvanı dolaylı ya da doğrudan insan etkisi nedeniyle hayatını kaybediyor." paylaşımı yapıldı.

Vira Haber