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  3. Yılın İlk 3 Ayında İstanbul Turizmde Zirveye Çıktı
Yılın İlk 3 Ayında İstanbul Turizmde Zirveye Çıktı

Yılın İlk 3 Ayında İstanbul Turizmde Zirveye Çıktı

İstanbul, 2023'ün ilk 3 ayında yabancı turist sayısında rekor seviyeye ulaştı.

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İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 3 ayında İstanbul'u 3 milyon 480 bin 630 kişi ziyaret etti.

Mart ayında gelen yabancı turist sayısı ise 1 milyon 206 bin 770 kişi olarak kaydedildi.

İstanbul'a en çok turist sırasıyla Rusya, İran, Almanya, ABD ve İngiltere'den geldi.

Vira Haber

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