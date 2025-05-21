Kocaeli'nin 9 Plajında Mavi Bayrak Dalgalanacak

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2025 yılı "Mavi Bayrak" ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye’de 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yat Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü. Türkiye, bu başarıyla İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyada 3. sıradaki yerini korudu. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından 2025 yılı Mavi Bayrak ödüllerinin açıklanması sonucunda; Karamürsel ilçesinde bulunan Altınkemer Halk Plajı ve Ereğli Kumyalı Halk Plajı ile Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek plajları olmak üzere toplam 9 plaj "Mavi Bayrak" ile ödüllendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayrak başarısının sürdürülebilirliği için yalnızca kıyı hizmetlerinde değil, denizin derinliklerinde de önemli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Avrupa'nın en büyük çevre temizlik projelerinden biri olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi ile 2024 yılında 1,1 milyon metreküp dip çamuru Körfez’den çıkarıldı. Bu çalışma ile deniz tabanındaki kirlilik azaltıldı, su kalitesi iyileştirildi ve körfez ekosisteminin yeniden canlanması hedeflendi.

Denizler korunuyor ve izleniyor

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından denizleri korumak amacıyla 7 gün 24 saat denetim faaliyetleri, bilimsel izleme çalışmaları, deniz çöpleri ile mücadele çalışmaları, balıklandırma, yapay resif ve biyoçeşitlilik izleme gibi biyolojik çeşitliliği koruma ve artırmaya yönelik çalışmalar, çevre farkındalık çalışmaları sürdürülüyor.

Vira Haber