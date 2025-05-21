İzmit Körfezi’nde Temizlik Başarı Getirdi: 2 Saatte 100 Kilo Mırmır Yakalandı

İzmit Körfezi’nde yürütülen temizlik ve dip çamuru çalışmalarının meyvesi olarak sosyal medya fenomeni Savaş Dursun, 2 saat içinde 750 gram ile 1 kilogram arasında değişen 100 adet mırmır balığı yakaladıklarını duyurdu.

İzmit Körfezi’nde yıllardır sürdürülen temizlik faaliyetleri, son dönemlerde somut sonuçlar vermeye başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) geçtiğimiz haftalarda yayınladığı araştırma raporunda, körfezin doğu baseninin Marmara’daki en temiz bölgelerden biri olduğu açıklanmıştı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda da bölgede yunus, denizatı ve flamingo gibi türlerin yeniden görülmeye başlandığı ifade edilmişti.

23 arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra denize deşarj ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, her gün 435 bin metreküp atıksu, 12’si ileri biyolojik olmak üzere toplam 23 arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra denize deşarj ediliyor. Ayrıca iki yıl önce başlatılan dip çamuru temizliği kapsamında bugüne kadar 1 milyon metreküpten fazla çamur körfezden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni ve amatör olta balıkçısı Savaş Dursun’un yaptığı paylaşımla İzmit Körfezi’nin temizliği gündeme geldi. Dursun, iki arkadaşıyla birlikte sadece iki saatlik sürede, ağırlıkları 750 gram ile 1 kilogram arasında değişen 100 mırmır balığı yakaladıklarını duyurdu. Savaş Dursun, bu kadar çok balık yakalamalarının sebebini İzmit Körfezi’ndeki temizliğin ne kadar iyi boyutlara ulaştığına bağladı.

Büyükakın, "Mutlu oluyoruz"

Dursun, İzmit Körfezi’ndeki temizliğin ne kadar iyi boyutlara ulaştığını söyleyerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. İzmit Körfezi’nde başlatılan dip temizliğinin meyve verdiğini görmekten mutlu olduklarını kaydetti.

Vira Haber