Küresel Denizcilik Sektörü İstanbul’da Buluşuyor
9. Mare Forum İstanbul ve 3. Superyacht Türkiye Konferansları, 21-22 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul’da sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirecek.
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlikler, gemi inşa, denizcilik ve yat endüstrisinin küresel vizyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Dünyanın dört bir yanından denizcilik profesyonelleri, yatırımcılar, kamu temsilcileri ve akademisyenlerin katılım göstereceği konferanslarda; sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve uluslararası iş birlikleri gibi kritik başlıklar ele alınacak.
GİSBİR, bu yıl da etkinliğin ana sponsoru olarak sektöre verdiği desteği sürdürüyor. Uluslararası iş birliği ağlarının geliştirilmesini ve sektörel dönüşümün hızlandırılmasını hedefleyen bu organizasyonlar, Türkiye'nin denizcilik alanındaki küresel etkisini artırmayı amaçlıyor.
Çok Yönlü Paneller ve Oturumlar
Etkinlik süresince şu başlıklarda değerlendirmeler yapılacak:
Gemi inşa ve süperyat sektörlerindeki son gelişmeler
Uluslararası ticaretin deniz taşımacılığına etkileri
Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm stratejileri
Yeni finansman modelleri, dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm
Uluslararası iş birliği fırsatları
Etkinlik Programı
21 Mayıs 2025, Çarşamba
???? 9. Mare Forum İstanbul
Yer: Crowne Plaza Istanbul Asia Hotel, Kurtköy
Saat: 12:00 – 17:30
???? GİSBİR Bahçesi’nde Kokteyl ve Akşam Yemeği
Yer: GİSBİR Genel Merkezi
Saat: 19:00 – 22:30
22 Mayıs 2025, Perşembe
???? 3. Superyacht Türkiye Konferansı
Yer: Crowne Plaza Istanbul Asia Hotel, Kurtköy
Saat: 12:00 – 17:40
???? GİSBİR Bahçesi’nde Kokteyl ve Akşam Yemeği
Yer: GİSBİR Genel Merkezi
Saat: 19:00 – 22:30
Organizatörler, tüm basın mensuplarını ve sektör paydaşlarını, küresel denizcilik sektörünün geleceğine yön verecek bu önemli etkinlikte bir araya gelmeye davet ediyor.
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