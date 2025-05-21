Küresel Denizcilik Sektörü İstanbul’da Buluşuyor

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlikler, gemi inşa, denizcilik ve yat endüstrisinin küresel vizyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Dünyanın dört bir yanından denizcilik profesyonelleri, yatırımcılar, kamu temsilcileri ve akademisyenlerin katılım göstereceği konferanslarda; sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve uluslararası iş birlikleri gibi kritik başlıklar ele alınacak.

GİSBİR, bu yıl da etkinliğin ana sponsoru olarak sektöre verdiği desteği sürdürüyor. Uluslararası iş birliği ağlarının geliştirilmesini ve sektörel dönüşümün hızlandırılmasını hedefleyen bu organizasyonlar, Türkiye'nin denizcilik alanındaki küresel etkisini artırmayı amaçlıyor.

Çok Yönlü Paneller ve Oturumlar

Etkinlik süresince şu başlıklarda değerlendirmeler yapılacak:

Gemi inşa ve süperyat sektörlerindeki son gelişmeler

Uluslararası ticaretin deniz taşımacılığına etkileri

Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm stratejileri

Yeni finansman modelleri, dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm

Uluslararası iş birliği fırsatları

Etkinlik Programı

21 Mayıs 2025, Çarşamba

???? 9. Mare Forum İstanbul

Yer: Crowne Plaza Istanbul Asia Hotel, Kurtköy

Saat: 12:00 – 17:30

???? GİSBİR Bahçesi’nde Kokteyl ve Akşam Yemeği

Yer: GİSBİR Genel Merkezi

Saat: 19:00 – 22:30

22 Mayıs 2025, Perşembe

???? 3. Superyacht Türkiye Konferansı

Yer: Crowne Plaza Istanbul Asia Hotel, Kurtköy

Saat: 12:00 – 17:40

???? GİSBİR Bahçesi’nde Kokteyl ve Akşam Yemeği

Yer: GİSBİR Genel Merkezi

Saat: 19:00 – 22:30

Organizatörler, tüm basın mensuplarını ve sektör paydaşlarını, küresel denizcilik sektörünün geleceğine yön verecek bu önemli etkinlikte bir araya gelmeye davet ediyor.