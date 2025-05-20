YUAN, Yeni Nesil Yapay Zekâ Robotlarını Duyurdu

Endüstriyel video bilgisayarları alanında faaliyet gösteren YUAN; kara, deniz ve hava için NVIDIA destekli yeni nesil yapay zeka robotlarını tanıttı. Yapılan açıklamaya göre, NVIDIA Jetson Orin platformu üzerine inşa edilen bu çözümler, deniz güvenliği, tarımsal optimizasyon ve hava denetimlerine yenilikler getirmeyi hedefliyor. NVIDIA Jetson AGX Orin tarafından desteklenen şirketin Akıllı Deniz Devriyesi, gerçek zamanlı tehdit tespiti ve deniz ortamlarının 360 derece izlenmesini sağlıyor. Isaac ROS ve DeepStream SDK entegrasyonu sayesinde, çoklu sensör verilerini işleyerek hızlı tehlike tanımlama, yetkisiz gemi tespiti ve çevresel tehdit analizi sağlıyor.

Şirketin akıllı tarım çözümleri, hassas mahsul izleme ve kaynak optimizasyonu için NVIDIA Isaac Sim'den yararlanıyor. Jetson Orin NX Super ile geliştirilmiş olup, gerçek zamanlı yol bulma ve çevresel analiz için GNSS, LiDAR ve Isaac ROS'u entegre ediyor. Dron tabanlı analizler, hızlı haşere tespiti, su stresinin izlenmesi ve hedefe yönelik ilaçlama yapılmasını sağlayarak israfı azaltıyor. Jetson Orin NX üzerine inşa edilen şirketin akıllı dronu, yüksek çözünürlüklü, düşük gecikmeli hava denetimleri sunuyor.

Vira Haber