TCG Akçakoca Mayın Avlama Gemisi Enez Limanı'na Ziyarete Açıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Enez Limanı'na demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait TCG Akçakoca mayın avlama gemisi, Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal ile gazilerin yanı sıra, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçilere, TCG Akçakoca Komutanı Dz. Bnb. Mirza Umut Akıncı ve personel tarafından, gemi hakkında genel hususlar, katıldığı operasyonlar ve tatbikatlar hakkında bilgiler verildi.

Vira Haber