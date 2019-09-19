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Konteyner gemisi onarım sırasında yandı

Konteyner gemisi onarım sırasında yandı

Bahama bayraklı gemi soğutmalı konteyner gemisi, tamiri sürerken alev aldı.

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Bahama bayraklı soğutmalı konteyner gemisi Green Selje, Bulgaristan'ın önemli liman şehirlerinden Varna'da, Naval Ship Repair Yard'ta iyileştirme çalışmaları sürerken yandı. Talihsiz olay 18 Eylül sabahında gerçekleşti. Otoriteler yangının söndürüldüğünü ve bir kişinin soluduğu dumandan kaynaklanan zehirlenmeden ötürü gözetim altında bulundurulduğunu bildirdi. Onarım çalışmalarına mayıs ayında başlanan Green Selje'nin son durumu hakkında bilgi verilmedi

Vira Haber

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