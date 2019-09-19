Konteyner gemisi onarım sırasında yandı
Bahama bayraklı gemi soğutmalı konteyner gemisi, tamiri sürerken alev aldı.
A+A-
Bahama bayraklı soğutmalı konteyner gemisi Green Selje, Bulgaristan'ın önemli liman şehirlerinden Varna'da, Naval Ship Repair Yard'ta iyileştirme çalışmaları sürerken yandı. Talihsiz olay 18 Eylül sabahında gerçekleşti. Otoriteler yangının söndürüldüğünü ve bir kişinin soluduğu dumandan kaynaklanan zehirlenmeden ötürü gözetim altında bulundurulduğunu bildirdi. Onarım çalışmalarına mayıs ayında başlanan Green Selje'nin son durumu hakkında bilgi verilmedi
Vira Haber
Bu haber toplam 55 defa okunmuştur
Etiketler : konteyner gemisi, kaza, yangın, varna
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.