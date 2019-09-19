Neva Fuarı'na milli damga

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından fuar alanının dört bir yanında yer alan reklam ilanlarının yanı sıra İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen Türk Şarap ve mezelerinin tanıtım etkinliği ile birlikte Türkiye Pavilyonu büyük ilgi çekiyor.

Milli Katılım alanına dahil olan Türk firmalarının standları da oldukça yoğun ziyaret edildiği gözlemleniyor...

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'ni temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu üyeleri Cem Hüroğlu ve Adil Erkoç'un yer aldığı fuarda, T.C. St. Petersburg Başkonsolosu Yunus Belet ile Ticaret Ataşe Çağrı Doğan Türk Firma standlarını tek tek ziyaret ederek, fuara katılımlarından dolayı sertifikalarını takdim ettiler.

Fuarın ikinci günü olan 18 Eylül 2019 akşamında ise Başkonsolos Yunus Belet'in teşrifleri ile bir Türkiye Tanıtım gecesi organize edilerek, Rus yetkililer ve katılımcı firmaların müşterileri bir araya geldi.

Neva Fuarı'ndaki Türk katılımcıların etkinlikleri 18 Eylül'de düzenlenen Türk gemi ve yat sektörü tanıtım gecesi ile devam etti.

Fuar boyunca çok sayıda Türk firmasının networkleri geliştirerek Rusya ile denizcilik alanındaki ticaretin geliştirilmesi için sorumluluk alması ve Türk firmalarının görücüye çıkan yeni ürünleri Rus ev sahiplerinden takdir topladı.

Vira Haber