TCG KILIMLI askeri gemisi Hopaport'a demir attı

Karadeniz Uyum Hareketi kapsamında HOPAPORT’a demir atan TCG KİLİMLİ(P-1209) askeri gemisine vatandaşlar Havanın yağmurlu olmasına karşın yoğun ilgi gösterdi.

Gemiyi ziyaret eden vatandaşlara gemi hakkında bilgiler verildi.

TCG KİLİMLİ (P-1209) Gemi Komutanı Kaymakam Canpolat’ı Makamında Ziyaret etti.

Karadeniz Uyum Harekâtı kapsamında HOPAPORT’a demir atan TCG KİLİMLİ (P-1209) Gemi Komutanı DZ. YZB. Ergün Karslı ve B.Ç. YZB. Gökhan Baş, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat’ı Makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette TCG KİLİMLİ (P-1209) gemisinin Hopa Limanı'nda çarşamba günü 10:00 – 18:00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacağını belirten Gemi Komutanı DZ. YZB. Ergün Karslı, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat ile bir süre sohbet ettikten sonra makamdan ayrıldılar.

TCG KİLİMLİ(P-1209) Gemi Komutanı Belediye Başkanı Taner Ekmekçi’yi Makamında Ziyaret ettiler.

Karadeniz Uyum Harekâtı kapsamında HOPAPORT’a demir atan TCG KİLİMLİ (P-1209) Gemi Komutanı DZ. YZB. Ergün Karslı ve B.Ç. YZB. Gökhan Baş Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi ‘yi Makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette gemi hakkında bilgi alan Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi kendisinin de denizci olduğunu ifade ederek denizcilik hakkında sohbetlerde bulundu.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.