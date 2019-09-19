Savunma Sanayii sektörü 6. kez İstanbul'da buluşuyor
IMC Organizasyon tarafından 55* Silence İstanbul Hotel & Convention Center, Ataşehir, İstanbul’da 25 Eylül 2019 tarihinde 6. Uluslararası Yeni Nesil Milli Savunma Projeleri Ve Teknolojileri Konferansı gerçekleştirileceği duyuruldu.
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Sektörle ilgili üst düzey yöneticilerin, 25 Eylül'de düzenlenecek organizasyonda güncel sektörel gelişmeler hakkında sunum yapacakları belirtildi.
Konferans konuşmacıları
- Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Vice President, R&D and Prototype Operations, Turkish Aerospace
- Mr. Ahmet Hamdi Atalay, General Manager, HAVELSAN
- Mr. Ahmet Raci Yalçın, Head of Department Of Land Platforms, Presidency of The Republic of Turkey, Presidency of Defence Industries T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI
- Mr. Görkem Bilgi, International Business Development Director, BMC
- Mr. Uğur Coşkun, Founder& CEO, BITES Defence & Aerospace Technologies
- Mr. Mücahit Sevim, R&D Manager, KARDEMİR
- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI
- STM Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş.
- Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü/ General Directorate of Military Factories
Thyssenkrupp ve Teknopark'ın desteklediği organizasyona katılmak isteyenler delege kayıt formu için Tel : +90 216 641 20 76 -77 ; 90 538 637 3004 nese@imcorganization.com iletişim adreslerine başvurabilirler.
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Etiketler : savunma sanayi, imc
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