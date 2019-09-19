İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. SAVUNMA SANAYİ

  3. Savunma Sanayii sektörü 6. kez İstanbul'da buluşuyor
Savunma Sanayii sektörü 6. kez İstanbul'da buluşuyor

Savunma Sanayii sektörü 6. kez İstanbul'da buluşuyor

IMC Organizasyon tarafından 55* Silence İstanbul Hotel & Convention Center, Ataşehir, İstanbul’da 25 Eylül 2019 tarihinde 6. Uluslararası Yeni Nesil Milli Savunma Projeleri Ve Teknolojileri Konferansı gerçekleştirileceği duyuruldu.

A+A-

Sektörle ilgili üst düzey yöneticilerin, 25 Eylül'de düzenlenecek organizasyonda güncel sektörel gelişmeler hakkında sunum yapacakları belirtildi.

Konferans konuşmacıları

  • Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Vice President, R&D and Prototype Operations, Turkish Aerospace
  • Mr. Ahmet Hamdi Atalay, General Manager, HAVELSAN
  • Mr. Ahmet Raci Yalçın, Head of Department Of Land Platforms, Presidency of The Republic of Turkey, Presidency of Defence Industries T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI
  • Mr. Görkem Bilgi, International Business Development Director, BMC
  • Mr. Uğur Coşkun, Founder& CEO, BITES Defence & Aerospace Technologies
  • Mr. Mücahit Sevim, R&D Manager, KARDEMİR
  • MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI
  • STM Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş.
  • Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü/ General Directorate of Military Factories

Thyssenkrupp ve Teknopark'ın desteklediği organizasyona katılmak isteyenler delege kayıt formu için Tel : +90 216 641 20 76 -77 ; 90 538 637 3004   nese@imcorganization.com iletişim adreslerine başvurabilirler.

Bu haber toplam 114 defa okunmuştur
Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.