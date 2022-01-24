Konteyner Gemisi UZMAR İnşası Römorkörleri ile Kurtarıldı

Konteyner gemisi MSC Emily Il, geçtiğimiz cuma günü erken saatlerde Manora yakınlarında sürüklenirken başarılı bir şekilde kurtarıldı. Karachi Port Trust (KPT) römorkörleri Lyari ve Mithadar, yetkililerin ve liman başkanının gözetiminde sürüklenen gemiyi çekerek güvenli alana yanaştırdı. Operasyon boyunca KPT başkanı Nadir Mümtaz Warraich, Lyari römorkörünün güvertesinde kurtarma operasyonunu izledi.

Liberya bayraklı gemi, Hindistan'ın Gujarat kentindeki Mundra Limanı'ndan Karaçi'ye gelirken Perşembe günü öğle saatlerinde Karaçi Limanı'na girmeden karaya oturmuştu. 184 metre uzunluğa sahip geminin, yanaşmak için kanala girerken dümen kaynaklı bir arıza yaşadığı ve karaya oturduğu açıklandı. Gelgit sebebiyle sürüklenmeye başlayan gemi KPT’nin yeni römorkörleri sayesinde herhangi bir zarar yaşanmadan kurtarıldı.

Türkiye'nin UZMAR tersanesi tarafından inşa edilen ve Aralık 2021'de KPT'ye teslim edilen römorkörler Lyari ve Mithadar, ocak 2022 sonunda Karaçi Limanı’na ulaşacak olan Khardar ve Keamari ile birlikte Karaçi’nin en güçlü ve donanımlı römorkörleri olma özelliğini taşıyorlar.

2021 yılında imzalanan kontratla birlikte UZMAR’ın Kocaeli Serbest Bölge’de bulunan modern tersanesinde inşasına başlanan 32 metre boya sahip römorkörler son teknoloji ekipmanlarla donatıldı. Çekme, yedekleme, eskort görevlerinin yanı sıra, kurtarma, yangın söndürme ve deniz temizliği gibi operasyonları da başarıyla gerçekleştirecek şekilde dizayn edilen römorkörler, Pakistan’ın en yoğun limanı KPT’nin bugüne kadar yaptığı en önemli yatırım oldu.

UZMAR inşası römorkörler 2021 yılında karaya oturarak Süveyş Kanalının kapalı kalmasına sebep olan ve dünya ekonomisine önemli zarar veren Ever Given gemisini kurtaran römorkörler de UZMAR Tersanesi tarafından inşa edilmişlerdi.

Vira Haber