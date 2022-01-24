TEOMAN MUSTAFA AKYOL’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Vento Denizcilik ortaklarından ODEMED Yönetim Kurulu Başkanı, TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, KOSDER Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, Deniz Kültürü Derneği Genel Sekreteri Teoman Mustafa Akyol kıymetli ablasının vefatının ardından taziye dilekleri için bir mesaj yayınladı. Teoman Mustafa Akyol’un mesajı şöyle:

“Kıymetli ablam Emine Belkıs GARRACH'ın, 21 Ocak 2022 tarihinde vefatı sebebiyle acımızı paylaşan, cenaze törenine katılan, bizzat evlerimize gelen, telefon ve sosyal medyadan başsağlığı dileklerini ileten denizci dostlarıma, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tamer Kıran’a, İMEAK DTO Meclis Başkanı Sn. Salih Zeki Çakır’a, İMEAK DTO Başkan Yardımcısı Sn. Şadan Kaptanoğlu'na, İMEAK DTO Eski Meclis Başkanı Sn. Cengiz Kaptanoğlu'na, GBD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Semih Dinçel’e, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Pınar Sesel Kalkavan’a, Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Sn. Zafer Akbulut'a, TÜRDEF Yönetim Kuruluna, Deniz Kültür Derneği Başkanı Sn. Ayşe Olcay'a, mesai arkadaşlarım Vento Ailesine, ablamın hastalığı boyunca yanında olan fedakar sağlık çalışanlarına, dostlarımıza, yakınlarımıza, arkadaşlarıma, bu acı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan denizcilik sektör paydaşlarına ve çok kıymetli aile fertlerimize teşekkür ederim. Herkesin haklarını helal etmelerini diliyorum.

Taziye boyunca bizleri yalnız bırakmayan herkesin cümle geçmişlerine Rabbimden rahmet, sağlık ve afiyet diliyorum. Yakın ilginize ve dualarınıza minnettarız.

Ailem ve şahsım adına tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."

Teoman Mustafa AKYOL