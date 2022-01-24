TYBA, IMEAK Deniz Ticaret Odası’na Tanışma Ziyaretinde Bulundu

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği, TYBA, İMEAK (İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri) Deniz Ticaret Odası’na hem yeni yönetim kurulu olarak kendini tanıtmak, hem de korsan yatçılık, KDV indirimi, fuar katılım desteği gibi konulara dikkat çekmek için ziyarette bulundu. Başkanlar nezdinde gerçekleşen görüşmede TYBA yeni yönetimi, faaliyetlerini, amaçlarını anlatmanın yanı sıra, yat sektörünün sorunlarını da masaya yatırarak fikir alışverişinde bulunuldu.

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Genel Sekreter İsmet Salihoğlu, Genel Sekreter yardımcısı Ender Kahya ve Deniz Turizmi ve Deniz Kaynakları Birimi Müdürü İpek Bayraktar Sapmaz’ın yer aldığı toplantıya TYBA Başkanı Güneş Aysun, Başkan Yardımcısı Serhan H. Cengiz ve dernek Yönetim Kurulu’ndan Noyan Mutlugil, Itır İpekel Tsiropoulos, Eyüp S. Bayraktaroğlu ve İdris Uçar katıldı.

83 ÜYE 400 TİCARİ TEKNENİN BAĞLI OLDUĞU TYBA SEKTÖRE YÖNELİK ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ

Yat sektörünün lider firmalarından 83 üye ve 400 ticari teknenin bağlı olduğu TYBA, turistik konaklamalı yat charter teknelerinin ( mavi yolculuk tekneleri olarak da anlıyorlar) KDV oranının otellere uygulanan KDV oranı ile eşdeğer olmasının sektörel bir eşitlik sağlayacağını vurguladı. IMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran bu konu ile ilgili olarak, Ankara’da KDV oranlarında sadeleştirme çalışmaları yürütüldüğü bilgisini paylaştı. Ayrıca Türkiye’de yat imalatının teşvik edilmesinin önemi ve bunun için ahşaptan KDV alınmaması gibi ivedi kolaylıkların gündeme getirilmesi konusunda karşılıklı görüş birliğine varıldı.

KORSAN YAT TURLARI İLE ORTAK MÜCADELE GEREĞİNİN ALTI ÇİZİLDİ

Toplantıda özel teknelerin sahipleri veya kaptanları tarafından kiralanmasının Türk yat turizmine verdiği zarar ve yarattığı kayıplar masaya yatırıldı. Hiçbir kontrole tabii olmayan, ticari tekne standart ve güvenliğine uygun olmayan, ticari yolcu taşıma sigortasına sahip olmayan, vergi vermeyen, kısaca yasal olmayan şekilde kiralanan bu tur teknelerinin nasıl engellenebileceği konusunda görüşler bildirildi. Öne çıkan fikirler; kaçak turlardan kaptanların sorumlu tutulması, yabancı bayraklı özel teknelerin transit log değişimlerinin sıklığının liman başkanlıklarınca takip edilmesi, Sahil Güvenlik, DTO, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışılması…

FUARLARIA KATILIM DESTEKLERİ ÜZERİNE KONUŞULDU

Türk yat turizminin gelişimi için Türk kıyı şeridini ve yat charter filosunu tanıtmak amaçlı uluslararası fuarlara katılımın öneminin altını çizen TYBA, IMEAK DTO’dan charter firmalarına da fuarlara katılım imkanı sağlaması talebinde bulundu. Toplantıda ayrıca Nisan ayında Barselona’da gerçekleşecek MYBA Charter Show’da TYBA’nin stand alabilmesi icin IMEAK ‘dan destek isteğinde bulunuldu. Sadece profesyonellere açık olan ve dünyanın önde gelen acenta ve tur operatörlerinin katıldığı bu fuarın Türk Turizmine büyük katkı sağlayacağı bildirildi.

TYBA’nın 2018 yılından itibaren düzenlediği, dünyadaki en önemli Yat Charter firmalarının bir araya geldiği ve Türk yat turizmine büyük katkıları olan TYBA Yacht Charter Show organizasyonuna IMEAK DTO Yönetim Kurulu başkanı Tamer Kıran davet edildi ve kendisinden gelme sözü alındı. Ayrıca IMEAK Deniz Ticaret Odasının bu organizasyona katkıları üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.

Sadece uluslararası ve yerli profesyonel deniz turizmi acentalarının ve medyanın katılımına açık olan TYBA Yacht Charter Show bu yıl, üçüncü defa 6-10 Mayıs 2022 tarihinde D-Marin Göcek Marina’da gerçekleşecek. Yaklaşık 60 charter teknesinin yat profesyonellerinin ziyaretine açıldığı organizasyon Doğu Akdeniz’in üç önemli yat charter organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Üyeleri, charter broker’ları, yat operatörleri ve yat acentalarından oluşan TYBA derneği, 83 üyesi ve standartlarına tabi olan 400 charter teknesi ile denizcilik sektörünün büyük bir kısmını temsil ediyor.

