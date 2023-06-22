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Konteynerler Zor Bir Yıl Geçiriyor

Konteynerler Zor Bir Yıl Geçiriyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü yayınladığı bültende konteynerlerin zor bir yıl geçirmesinin altını çizdi.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü yayınladığı bültende konteynerlerin zor bir yıl geçirmesinin altını çizdi. Yayımlanan bültende konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi;

'Konteyner taşımacılığı, talebin önemli ölçüde büyüyeceği tahmin edilen arz ile zorlu bir yılla karşı karşıya. Daha eski gemilerin hurdaya çıkarılması muhtemelken, daha genç gemilerde “servis dışı beklemelerin” artması beklenmektedir. Time Charter kiralama oranlarının önemli ölçüde düşmesi beklenirken konteyner içine yerleştirilen “kutu” ücretlerinin, hat operatörlerinin kapasiteyi yönetme becerisine bağlı olmaya devam etmesi beklenmektedir.'

Vira Haber

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