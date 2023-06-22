Mayıs 2023 Deniz Taşımacılığı Piyasa Durumu
Denizcilik Genel Müdürlüğü yayınladığı bültende Mayıs 2023 Deniz Taşımacılığı Piyasa Durumu verileri paylaşıldı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü yayınladığı bültende Mayıs 2023 Deniz Taşımacılığı Piyasa Durumu verileri paylaşıldı. Yayımlanan bültende konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi;
Teslimatlar: 2021'den 2022'ye yaklaşık 1.130 gemide nispeten değişmeden kaldı. Ancak filoya eklenen 77 milyon DWT’e rağmen DWT seviyesinde %8 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir.
Hurdaya Çıkarma: 2021'e kıyasla 2022'de neredeyse yarı yarıya azaldı. 2021'deki 22 milyon DWT'e kıyasla (%-45) yaklaşık 12 milyon DWT hurdaya çıkarıldı.
Sözleşme: 2022'de %35 azalmıştır. 2021'deki 139 milyon DWT'e kıyasla 90 milyon DWT sipariş verilmiştir.
Sipariş defteri: Filonun %10'unu temsil etmektedir ve bunun sırasıyla %42’sinin ve %75'inin 2023 ve 2024 sonuna kadar teslim edilmesi planlanmaktadır.
Deniz ticaret hacimleri: 2022'de %0,3 düşmüştür ancak 2023 ve 2024'te sırasıyla %1,6 ve %2,8 oranında artması beklenmektedir.
Mesafeye göre ayarlanmış talep: 2022'de seyahat mesafeleri %0,4 azalmıştır ancak 2023 ve 2024'te bir miktar uzaması beklenmektedir.
Vira Haber
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