Denizcilik Genel Müdürlüğü yayınladığı bültende Mayıs 2023 Deniz Taşımacılığı Piyasa Durumu verileri paylaşıldı. Yayımlanan bültende konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi;

Teslimatlar: 2021'den 2022'ye yaklaşık 1.130 gemide nispeten değişmeden kaldı. Ancak filoya eklenen 77 milyon DWT’e rağmen DWT seviyesinde %8 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir.

Hurdaya Çıkarma: 2021'e kıyasla 2022'de neredeyse yarı yarıya azaldı. 2021'deki 22 milyon DWT'e kıyasla (%-45) yaklaşık 12 milyon DWT hurdaya çıkarıldı.

Sözleşme: 2022'de %35 azalmıştır. 2021'deki 139 milyon DWT'e kıyasla 90 milyon DWT sipariş verilmiştir.

Sipariş defteri: Filonun %10'unu temsil etmektedir ve bunun sırasıyla %42’sinin ve %75'inin 2023 ve 2024 sonuna kadar teslim edilmesi planlanmaktadır.

Deniz ticaret hacimleri: 2022'de %0,3 düşmüştür ancak 2023 ve 2024'te sırasıyla %1,6 ve %2,8 oranında artması beklenmektedir.

Mesafeye göre ayarlanmış talep: 2022'de seyahat mesafeleri %0,4 azalmıştır ancak 2023 ve 2024'te bir miktar uzaması beklenmektedir.

Vira Haber