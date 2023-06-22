Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan Kararname ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına atandı.

Durmuş Ünvar sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini tensipleriyle şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Güveni ve takdirleri nedeniyle Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu’na teşekkürlerimi sunarım.”

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevlerine Durmuş Ünüvar ile birlikte; Enver İskurt, Osman Boyraz ve Ömer Fatih Sayan da atandı.

Vira Haber