Konyaaltı Sahili'ne yoğun ilgi

Konyaaltı Sahil Projesi, yeni adıyla Sahil Antalya Yaşam Parkı, Antalyalıların ve kente ziyarete gelen tatilcilerin akınına uğruyor. Dünya kenti Antalya'ya çok yakışan proje büyük beğeni topluyor. Hem Antalyalılar hem de kente gelen tatilciler yazın tadını Konyaaltı'nda çıkarıyor.

Yeşille mavinin en güzel buluşmasının yaşandığı Konyaaltı Sahili, yemyeşil görüntüsü, spor alanları, yaşam alanları, bisiklet yolları, modern gölgelikleri, kent mobilyaları, rengarenk peyzajları, gezi alanları ve yürüyüş yolları ile Antalyalılara ve turizme hizmet ediyor. Her gün binlerce insanın akın ettiği sahil, Antalya'nın yeni cazibe merkezi haline geldi.

Geçmişte kamyon ve TIR'ların geçtiği sahil yolu, yaşam alanı oldu. Yaklaşık 30 bin metrekare beton alanın yeşil alana dönüştürüldüğü proje kapsamında mevcut tüm ağaçlar korunurken, yaklaşık 6 bin yeni ağaç dikildi. Vatandaşlar, sahil boyunca yürüyüş yapıp, Antalya ve Akdeniz'in eşsiz manzarasının keyfini çıkarırken, çocuklar da park alanları ve kendileri için özel yapılan oyun havuzunda eğlenceli saatler geçiriyor.

Her kesime hitap ediyor

Gençler kaykay pisti ve spor alanlarında ter atarken, kimi vatandaşlar da bisikletle sahili turluyor. Tartan koşu pisti de sporseverleri ağırlıyor. Her kesime hitap eden Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar ister plaja havlusunu serip, ister çimlere uzanıp sahilin keyfini çıkarıyor. İsteyen de şezlong kiralıyor. Mangal yakmanın yasak olduğu sahilde vatandaşlar çimlerin üzerinde piknik keyfi yapıyor. Akdeniz Bulvarı da Antalyaspor Kavşağı- Liman Kavşağı arasında tek gidiş tek geliş olarak trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sahil projesine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Herkes harika olduğunu söylüyor. İftiracılar Konyaaltı halka kapatılacak, beton olacak demişlerdi. İftiracılara en güzel cevabı, sahili tıklım tıklım dolduran vatandaşlarımız verdi" dedi.

Ücretsiz ring servisi başlatıldı

Konyaaltı Sahili'ne toplu ulaşımı teşvik etmek için ring servis hizmeti başlatıldı. 12 dakika arayla çalışan hatlar, toplu taşıma araçlarından aktarma yapan vatandaşlara ücretsiz. Aktarma olmadan sadece ring hattını kullanmak isteyenler ise 1 TL ödüyor. 104 ve 105 No'lu otobüsler, Varyanttan Liman Kavşağı'na kadar Konyaaltı Sahili boyunca toplu taşıma hizmeti veriyor. 104 No'lu hat, Liman Kavşağı-Sahil Boyu-Minicity Kavşağı ve Migros Alışveriş Merkezi arasında, 105 No'lu hat ise Müze-Varyant-Liman Kavşağı arasında 12'şer dakika arayla sefer yapıyor.

Vira Haber