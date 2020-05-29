Koronavirüs Aşısı Maymunlar Üzerinde Başarılı Oldu
Koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi için 100'ün üzerinde araştırma projesi devam ederken, bir araştırma da Boston merkezli Beth Israel Deaconess Medical Center tarafından Science dergisinde yayımlandı.
ABD Boston merkezli bir medikal kuruluşu olan Beth Israel Deaconess Medical tarafından geliştirilen aşının maymunlar üzerinde olumlu sonuç verdiği açıklandı.
Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken Boston merkezli Beth Israel Deaconess Medical’de, Virolog Dan Barouch ve ekibinin aşı çalışmaları Science dergisinde yayımlandı.
Virolog Dan Barouch ve ekibi tarafından koronavirüsün maymunlar üzerindeki etkisiyle ilgili yapılan deneyde, her maymuna bağışıklık sisteminin virüsü tanımlaması için oluşturulan ve hücreleri tarafından virüsü viral proteine evrilten DNA parçaları verildi ve altı varyasyon uygulandı.
Deneyden sonra bazı aşılar kısmi koruma yaparken, aşılardan biri bağışıklık sistemini eğiterek, koronavirüsün tüm başak proteinine saldırdı ve aşının denendiği 8 maymunda koronavirüs tespit edilemedi.
Vira Haber
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