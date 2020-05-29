İstanbul Boğazı Fetih Kutlamalarının Adresi Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nün sahil bölümündeki avlusundan saat 11.25'te, sirenler eşliğinde Boğaz'dan geçen ve Türk bayrakları ile Fatih Sultan Mehmet fotoğrafları taşıyan 30 yelkenli ve 30 sporcunun yer aldığı teknelere el sallayarak karşılık verdi.

Teknelerden hemen sonra Türk bayrakları ve Erdoğan fotoğrafları taşıyan balıkçı tekneleri ile Sahil Güvenlik botları ve deniz polisi de selamlamada yer aldı.

Vira Haber